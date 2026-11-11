Goldpreis behauptet sich über 4.000 Dollar – Ölpreise legen zu

Auslöser des gestrigen Kurssturzes waren überraschend hohe US-Inflationsdaten für Oktober, die Erwartungen einer weiteren geldpolitischen Straffung verstärkten. An den Terminmärkten wird eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember mittlerweile vollständig eingepreist. Diskutiert wird sogar ein größerer Zinsschritt als bislang erwartet. Mehrere Fed-Vertreter betonten zuletzt die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen, um den anhaltenden Inflationsdruck einzudämmen. Steigende Anleiherenditen und ein stärkerer Dollar belasten Gold , da sie die Opportunitätskosten des zinslosen Edelmetalls erhöhen. Trotz des schwierigen geldpolitischen Umfelds konnte sich der Goldpreis bislang oberhalb der charttechnisch wichtigen Unterstützung von 4.000 Dollar behaupten. Die anhaltende Nachfrage von Zentralbanken und das Interesse an sicheren Anlagen wirken stabilisierend. Kurzfristig dürfte jedoch vor allem die weitere Entwicklung der US-Inflation und der Zinserwartungen über die Richtung des Goldpreises entscheiden.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) erhöhte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 40,00 auf 4.070,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Comeback geopolitischer Risiken

Die Ölpreise erholten sich im frühen Mittwochshandel von ihren Zweimonatstiefs. Zunehmende Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus rückten die Risiken für die globale Ölversorgung erneut in den Vordergrund. Allein im Oktober wurden dort 37 Schiffe attackiert – so viele wie in keinem anderen Monat seit Beginn des Nahostkriegs. Auch im November setzte sich die Angriffswelle fort. Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs hatten die Ölpreise zuvor deutlich belastet. Allerdings widersprachen iranische Regierungsvertreter der Darstellung, dass bereits Gespräche mit Washington stattfänden. Selbst bei einer Einigung könnten Seeminen, hohe Versicherungskosten und Sicherheitsbedenken die Wiederaufnahme regulärer Tankertransporte erschweren. Zusätzliche Unsicherheit verursachten ukrainische Drohnenangriffe auf russische Energieanlagen, darunter den Ostseehafen Ust-Luga. Zugleich deuten Branchenangaben auf erhebliche Einschränkungen der russischen Raffineriekapazitäten hin. Belastend wirkten dagegen Meldungen über deutlich gestiegene US-Rohöllagerbestände. Laut dem API-Wochenbericht ging es mit den gelagerten Ölmengen um neun Millionen Barrel nach oben.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,36 auf 86,40 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,77 auf 92,26 Dollar anzog.

Jörg Bernhard, Redaktion finanzen.at