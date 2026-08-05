Ölpreis (WTI)

76,09
USD
0,32
0,42 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 05.08.2026 07:25:54

Goldpreis: Dritter Tagesgewinn in Folge

Goldpreis: Dritter Tagesgewinn in Folge

Gold legte im frühen Mittwochshandel dank schwachem Dollar und niedrigerem Ölpreis den dritten Handelstag in Folge zu.

von Jörg Bernhard

Anleger warten nun auf aktuelle US-Arbeitsmarktdaten, von denen sie sich Hinweise auf die weitere Geldpolitik erhoffen. Am Nachmittag steht der ADP-Monatsbericht (14.15 Uhr) zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neu geschaffener Stellen im September von 98.000 auf 70.000 reduziert haben. Des Weiteren dürften sich die Investoren auch für die Entwicklung diverser Einkaufsmanagerindizes stark interessieren. Anna Paulson, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Philadelphia, erklärte am gestrigen Dienstag zudem, sie halte sich hinsichtlich des weiteren geldpolitischen Kurses alle Optionen offen. Der wirtschaftliche Ausblick könne demnach auch höhere Zinsen erforderlich machen. Aktuell preisen die Marktteilnehmer eine Wahrscheinlichkeit von 57 Prozent ein, dass die US-Leitzinsen Mitte September um 25 Basispunkte erhöht werden. Am Tag zuvor hatte die Wahrscheinlichkeit noch bei 67 Prozent gelegen.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 42,90 auf 4.195,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Risikoaufschlag und Preis im Sinkflug

Der Ölpreis setzte im frühen Mittwochshandel seine Talfahrt fort. Anleger warten nun auf konkrete Hinweise, ob die Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieges und eine Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die blockierte Straße von Hormus Fortschritte machen. Obwohl sich der geopolitische Risikoaufschlag deutlich zurückgebildet hat, mahnt die übergeordnete Angebotslage und die Unberechenbarkeit der beiden Kriegsgegner weiterhin zur Vorsicht. Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 2,69 Millionen Barrel aus, was den Ölpreis weiter verbilligte. Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt an den Ölmärkten nun der Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr).

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,53 auf 75,24 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,37 auf 78,99 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: FikMik / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 76,09 0,32 0,42

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX setzt Rekordrally fort -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zur Wochenmitte mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen