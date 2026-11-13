Goldpreis erholt sich – Anleger fürchten weiter Zinsen

Nach dem kräftigen Ausverkauf der vergangenen Handelstage nutzten Anleger das niedrigere Preisniveau für Käufe. Marktbeobachter vermuten, dass auch Zentralbanken und institutionelle Investoren wieder verstärkt zugriffen. Auslöser des vorherigen Kurssturzes waren überraschend hohe US-Inflationsdaten und restriktive Äußerungen mehrerer Fed-Vertreter. Steigende Anleiherenditen und Erwartungen weiterer Zinserhöhungen belasteten das zinslose Edelmetall. An den Terminmärkten wird für Dezember überwiegend mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Auch ein größerer Zinsschritt gilt als möglich. Zusätzlichen Gegenwind verursachten steigende Ölpreise, die angesichts schwindender Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten neue Inflationssorgen schürten. Die charttechnisch wichtige Marke von 4.000 Dollar wurde mittlerweile unterschritten. Neue Impulse erhoffen sich Anleger von den am Nachmittag anstehenden US-Erzeugerpreisdaten (14.30 Uhr). Laut Analystenschätzungen sollen sich diese im Oktober von 6,3 auf 6,6 Prozent p.a. beschleunigt haben.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 9,60 auf 3.894,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nahost-Konflikt und schwache Nachfrage belasten

Die Ölpreise tendierten im frühen Freitagshandel leicht nach oben und steuerten dennoch auf den zweiten Wochenverlust in Folge zu. Nach zwei Tagen mit Kursgewinnen setzte sich damit die Abwärtsbewegung fort. Hintergrund ist die Erwartung, dass US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran weiterhin auf wirtschaftlichen Druck und die bestehende Seeblockade setzt, statt neue militärische Angriffe anzuordnen. Eine diplomatische Einigung hält Trump inzwischen nicht mehr für notwendig. Zusätzlich belasteten Anzeichen einer nachlassenden Ölnachfrage in den USA. Steigende Rohöl- und Kraftstofflagerbestände deuten auf einen schwächeren Verbrauch hin. Auch höhere Ölimporte trugen zum Lageraufbau bei. Gleichzeitig bleiben erhebliche Versorgungsrisiken bestehen. Der Iran meldete weitere Explosionen auf Öltankern in der Straße von Hormus. Zudem erklärten die mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen, mehrere saudische Ölanlagen angegriffen zu haben. Die anhaltenden Spannungen sorgen weiterhin für starke Schwankungen am Ölmarkt. Neue Lieferunterbrechungen könnten die Preise erneut unter Aufwärtsdruck setzen.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,30 auf 89,04 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,87 auf 96,67 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at