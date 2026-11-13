Ölpreis (WTI)

88,67
USD
-0,07
-0,08 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 13.11.2026 08:00:53

Goldpreis erholt sich – Anleger fürchten weiter Zinsen

Goldpreis erholt sich – Anleger fürchten weiter Zinsen

Der Goldpreis erholte sich im frühen Freitagshandel von seinem tiefsten Stand seit über einem Jahr, steuerte aber dennoch auf einen deutlichen Wochenverlust zu.

von Jörg Bernhard

Nach dem kräftigen Ausverkauf der vergangenen Handelstage nutzten Anleger das niedrigere Preisniveau für Käufe. Marktbeobachter vermuten, dass auch Zentralbanken und institutionelle Investoren wieder verstärkt zugriffen. Auslöser des vorherigen Kurssturzes waren überraschend hohe US-Inflationsdaten und restriktive Äußerungen mehrerer Fed-Vertreter. Steigende Anleiherenditen und Erwartungen weiterer Zinserhöhungen belasteten das zinslose Edelmetall. An den Terminmärkten wird für Dezember überwiegend mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Auch ein größerer Zinsschritt gilt als möglich. Zusätzlichen Gegenwind verursachten steigende Ölpreise, die angesichts schwindender Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten neue Inflationssorgen schürten. Die charttechnisch wichtige Marke von 4.000 Dollar wurde mittlerweile unterschritten. Neue Impulse erhoffen sich Anleger von den am Nachmittag anstehenden US-Erzeugerpreisdaten (14.30 Uhr). Laut Analystenschätzungen sollen sich diese im Oktober von 6,3 auf 6,6 Prozent p.a. beschleunigt haben.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 9,60 auf 3.894,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nahost-Konflikt und schwache Nachfrage belasten

Die Ölpreise tendierten im frühen Freitagshandel leicht nach oben und steuerten dennoch auf den zweiten Wochenverlust in Folge zu. Nach zwei Tagen mit Kursgewinnen setzte sich damit die Abwärtsbewegung fort. Hintergrund ist die Erwartung, dass US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran weiterhin auf wirtschaftlichen Druck und die bestehende Seeblockade setzt, statt neue militärische Angriffe anzuordnen. Eine diplomatische Einigung hält Trump inzwischen nicht mehr für notwendig. Zusätzlich belasteten Anzeichen einer nachlassenden Ölnachfrage in den USA. Steigende Rohöl- und Kraftstofflagerbestände deuten auf einen schwächeren Verbrauch hin. Auch höhere Ölimporte trugen zum Lageraufbau bei. Gleichzeitig bleiben erhebliche Versorgungsrisiken bestehen. Der Iran meldete weitere Explosionen auf Öltankern in der Straße von Hormus. Zudem erklärten die mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen, mehrere saudische Ölanlagen angegriffen zu haben. Die anhaltenden Spannungen sorgen weiterhin für starke Schwankungen am Ölmarkt. Neue Lieferunterbrechungen könnten die Preise erneut unter Aufwärtsdruck setzen.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,30 auf 89,04 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,87 auf 96,67 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: ded pixto / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 88,67 -0,07 -0,08

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel nach. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen