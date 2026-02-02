Ölpreis (WTI)

62,27
USD
-2,94
-4,51 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 02.02.2026 08:16:50

Goldpreis: Erneuter heftiger Rückschlag zum Wochenstart

Goldpreis: Erneuter heftiger Rückschlag zum Wochenstart

Der Goldpreis weitete seine Verluste im frühen Montagshandel aus, nachdem die CME Group die Marginanforderungen erneut erhöht hatte.

von Jörg Bernhard

Der US-Terminbörsenbetreiber kündigte am Samstag Erhöhungen der Sicherheitsleistungen für seine Metall-Futures an. Die Änderungen sollen nach Börsenschluss am Montag in Kraft treten. Die Margins für COMEX-Gold-Futures werden von 6 auf 8 Prozent angehoben, während die Margen für COMEX-Silber-Futures (SI) von 11 auf 15 Prozent steigen sollen. Ein Anheben der zu hinterlegenden Sicherheiten wirkt sich in der Regel negativ auf die betroffenen Kontrakte aus, da der höhere Kapitalbedarf spekulative Aktivitäten dämpft, die Liquidität verringert und Händler dazu zwingen kann, Positionen aufzulösen. Der Einbruch bei Edelmetallen scheint die rekordverdächtige Preisrally vorerst beendet zu haben, in deren Verlauf Gold am vergangenen Donnerstag auf ein Allzeithoch von über 5.590 Dollar angestiegen war und Silber einen Rekordstand von über 121 Dollar markierte. Analysten von JPMorgan erklärten allerdings, dass sie trotz der jüngsten Volatilität langfristig weiterhin von einer intakten Rally ausgehen. Vor dem Wochenende drückte die Nominierung von Kevin Warsh als nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank auf die Stimmung an den Goldmärkten. Er galt nicht als die ‚ultra-taubenhafte‘ Nominierung, mit der an den Finanzmärkten gerechnet worden war.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis 8.05 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 188,50 auf 4.556,4 0 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Preiseinbruch um rund fünf Prozent

Der Ölpreis fiel im frühen Montagshandel um fünf Prozent zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, der Iran führe "ernsthafte Gespräche" mit Washington. Seine Aussagen sowie Berichte, wonach die Seestreitkräfte der iranischen Revolutionsgarden keine Schießübungen in der Straße von Hormus planen, führten zu einer Deeskalation der Lage, wodurch sich die geopolitische Risikoprämie signifikant verringerte und zu Gewinnmitnahmen führte. Bei einem Treffen am Sonntag einigte sich zudem die OPEC+-Staaten darauf, die Ölproduktion im März unverändert zu lassen.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 3,27 auf 61,94 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 3,35 auf 65,97 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: elen_studio / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 62,27 -2,94 -4,51

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es zu Monatsbeginn abwärts. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen