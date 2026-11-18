Als Belastungsfaktoren erwiesen sich vor allem steigende US-Anleiherenditen, ein starker Dollar und zunehmende Erwartungen weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Die amerikanische Währung bewegte sich nahe ihrem 19-Monats-Hoch. Mehrere Fed-Vertreter bekräftigten angesichts der hartnäckigen Inflation die Notwendigkeit einer restriktiven Geldpolitik. An den Terminmärkten wird eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte (50 Basispunkte) im Dezember mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 96,7 Prozent (3,3 Prozent) eingepreist. Weitere Zinsschritte könnten Anfang 2027 folgen. Zusätzlicher Verkaufsdruck entsteht laut Marktbeobachtern, weil Anleger Goldpositionen auflösen, um Liquidität für andere Marktbereiche freizusetzen. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat das Edelmetall mittlerweile mehr als ein Viertel seines Wertes eingebüßt. Solange die Marke von 4.000 Dollar nicht zurückerobert wird, bleiben die Risiken weiterer Rückschläge erhöht. Neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs erhoffen sich Anleger vom am Abend anstehenden Fed-Sitzungsprotokoll (20.00 Uhr).Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 84,10 auf 3.780,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Steigende US-Lagerbestände belasten

Die Ölpreise gaben im frühen Mittwochshandel nach, nachdem neue Lagerdaten einen deutlichen Anstieg der amerikanischen Rohöl- und Kraftstoffvorräte gezeigt hatten. Laut dem Branchenverband American Petroleum Institute (API) erhöhten sich die Rohölbestände in der vergangenen Woche um 5,28 Millionen Barrel. Die Benzinvorräte stiegen um 5,12 Millionen Barrel, während auch die Destillatbestände leicht zunahmen. Begrenzt wurden die Kursverluste durch die anhaltende Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Bahrain meldete erneut abgewehrte iranische Luftangriffe, nachdem sich beide Konfliktparteien bereits gegenseitig attackiert hatten. Gleichzeitig dauern die diplomatischen Vermittlungsbemühungen Omans und Katars an. Weitere Risiken entstehen durch Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus. Zuletzt musste die Besatzung eines beschädigten Gastankers evakuiert werden. Zudem meldeten die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen Drohnenangriffe auf saudische Ölpumpstationen. Diese gehören zu einer Pipeline, über die Saudi-Arabien Rohöl unter Umgehung der Straße von Hormus exportiert. Eine Normalisierung des Schiffsverkehrs bleibt deshalb vorerst unwahrscheinlich.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwachen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,54 auf 84,47 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,92 auf 92,22 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at