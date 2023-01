Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergab. Der Preis verlor um 10:10 Uhr um -0,38 Prozent auf 1.913,24 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 1.920,55 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,41 Prozent auf 24,16 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 24,26 US-Dollar.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.067,00 US-Dollar am Vortag auf 1.056,00 US-Dollar nach unten (--1,03 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -2,37 Prozent auf 1.752,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.794,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -1,08 Prozent auf 84,51 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 85,28 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -1,06 Prozent auf 79,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 79,86 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,42 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 4,60 Prozent.

Währenddessen kommt der Heizölpreis kaum von der Stelle. Um 10:00 Uhr werden 86,12 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

