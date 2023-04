Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 2.005,12 US-Dollar und damit 0,50 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 1.995,12 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 0,16 Prozent auf 25,17 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 25,13 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 1,05 Prozent auf 1.062,00 US-Dollar, nach 1.051,00 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Palladiumpreis um 4,51 Prozent auf 1.634,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.563,50 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 0,05 Prozent stärker bei 84,87 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 84,76 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,09 Prozent auf 80,92 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 80,83 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,34 Prozent auf 0,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,83 US-Dollar.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,42 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Maispreis um 0,52 Prozent auf 6,80 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,77 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,79 Prozent auf 15,28 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 15,17 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,71 Prozent auf 469,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 465,70 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 1,23 Prozent auf 0,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,55 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,24 US-Dollar am Vortag auf 0,24 US-Dollar nach unten (--0,53 Prozent).

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,22 Prozent auf 2,27 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,28 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,38 Prozent auf 69,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 68,95 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at