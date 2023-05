Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 2.009,60 US-Dollar und damit -0,56 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 2.020,95 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -1,04 Prozent auf 23,89 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 24,14 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,23 Prozent auf 1.067,00 US-Dollar, nach 1.069,50 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 09:40 Uhr fällt der Palladiumpreis um -0,62 Prozent auf 1.527,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.536,50 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 10:01 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -0,08 Prozent niedriger bei 75,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 75,23 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,04 Prozent auf 71,34 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 71,11 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,67 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,82 US-Dollar.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,41 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Maispreis um -0,59 Prozent auf 5,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 5,93 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,20 Prozent auf 13,98 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 14,01 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,37 Prozent auf 429,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 430,90 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,60 Prozent auf 0,49 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,50 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,26 US-Dollar am Vortag auf 0,26 US-Dollar nach unten (--2,59 Prozent).

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,08 Prozent auf 2,37 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,38 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,42 Prozent auf 63,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 62,87 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kohlepreis um -0,42 Prozent auf 118,35 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 118,15 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at