Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Für den Goldpreis ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 13:13 Uhr um 0,11 Prozent auf 1.934,50 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 1.932,37 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,13 Prozent auf 23,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 23,13 US-Dollar.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 929,00 US-Dollar am Vortag auf 938,00 US-Dollar nach oben (+0,97Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 1.264,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.255,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,09 Prozent auf 79,42 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 79,40 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 0,19 Prozent auf 74,96 US-Dollar. Am Vortag standen noch 74,83 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich der Maispreis seitwärts. Um 12:24 Uhr wurde ein Preis von 5,74 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Maispreis bei 5,72 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 1,88 Prozent auf 15,45 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 15,21 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Weizenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (232,25 Euro) geht es um -0,97 Prozent auf 230,25 Euro nach unten.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -1,10 Prozent niedriger bei 2,70 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,73 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Rapspreis um 1,26 Prozent auf 463,50 Euro. Am Tag zuvor lag der Rapspreis bei 458,00 Euro.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 0,39 Prozent auf 68,42 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 68,16 US-Dollar wert.

