Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 0,13 Prozent auf 1.909,21 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 1.906,68 US-Dollar gestanden hatte.

Zudem gibt der Silberpreis am Donnerstagabend nach. Um -1,09 Prozent auf 22,61 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 22,86 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,44 Prozent auf 909,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 905,00 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,87 Prozent auf 1.251,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.262,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 1,59 Prozent auf 93,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 91,88 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 20:31 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 1,45 Prozent stärker bei 90,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 88,52 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 1,30 Prozent auf 1,86 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 1,83 US-Dollar.

Nach 2,54 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Donnerstagabend um 0,79 Prozent auf 2,55 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf. Es geht 1,07 Prozent auf 3,31 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,26 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend nach. Um -0,37 Prozent auf 2,71 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,68 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Mageres Schwein Preis um -0,77 Prozent auf 0,83 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,84 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 18,35 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 20:10 Uhr auf 18,39 US-Dollar beziffert.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 1,16 Prozent auf 91,93 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 90,88 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Erdgaspreis - TTF. Um -5,57 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - TTF um 18:56 Uhr auf 35,44 Euro, nachdem der Erdgaspreis - TTF am Vortag noch bei 37,53 Euro lag.

Redaktion finanzen.at