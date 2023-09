Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 1.926,30 US-Dollar und damit 0,13 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 1.923,72 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 0,39 Prozent auf 23,12 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 23,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 934,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 929,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.249,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 10:05 Uhr auf 1.249,50 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (93,93 US-Dollar) geht es um 0,32 Prozent auf 94,57 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Montagvormittag hinzu. Um 0,37 Prozent auf 91,57 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 90,77 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Maispreis um 0,63 Prozent auf 4,78 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,76 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,11 Prozent auf 13,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 13,40 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,13 Prozent auf 394,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 393,60 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenölpreis. Um 0,14 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 09:33 Uhr auf 0,63 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,63 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,26 Prozent auf 0,27 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 2,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,64 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 09:59 Uhr wurde ein Preis von 89,29 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 89,29 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at