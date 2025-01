Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Vormittag gefallen. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis um -0,12 Prozent auf 2.711,22 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 2.714,55 US-Dollar gehandelt worden war.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,88 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 10:09 Uhr auf 30,56 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 30,83 US-Dollar lag.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 0,21 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 10:10 Uhr auf 942,25 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 940,25 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,74 Prozent auf 944,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 951,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,31 Prozent auf 81,61 US-Dollar. Am Vortag standen noch 81,29 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,51 Prozent auf 79,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 78,68 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar, nach 0,67 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4,75 US-Dollar) geht es um 0,68 Prozent auf 4,78 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,54 Prozent auf 10,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 10,19 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,17 Prozent auf 295,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 294,40 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 1,04 Prozent auf 0,45 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,45 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,82 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,18 US-Dollar.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -3,11 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:00 Uhr auf 4,15 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 4,26 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Heizölpreis 0,38 Prozent stärker bei 69,48 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 69,21 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at