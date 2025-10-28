|Rohstoffe unter der Lupe
28.10.2025 13:17:06
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Der Goldpreis gab um 13:13 Uhr um -1,62 Prozent auf 3.926,09 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 3.990,59 US-Dollar gelegen hatte.
Nach 46,94 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagmittag um -0,92 Prozent auf 46,51 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -1,60 Prozent auf 1.569,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.595,00 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Palladiumpreis um -2,63 Prozent auf 1.369,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.406,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem gibt der Ölpreis (Brent) am Dienstagmittag nach. Um -1,40 Prozent auf 64,83 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 65,62 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (61,31 US-Dollar) geht es um -1,22 Prozent auf 60,56 US-Dollar nach unten.
Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Baumwolle 0,57 Prozent stärker bei 0,65 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,65 US-Dollar.
Daneben sinkt der Haferpreis um -2,10 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,97 US-Dollar.
Zudem gibt der Kaffeepreis am Dienstagmittag nach. Um -1,37 Prozent auf 3,85 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 3,90 US-Dollar.
Daneben wertet der Kakaopreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,39 Prozent auf 4.316,00 Britische Pfund nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4.372,00 Britische Pfund stand.
Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Maispreis um 0,47 Prozent auf 4,31 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,29 US-Dollar gemeldet wurde.
Indessen verstärkt sich der Orangensaftpreis um 0,70 Prozent auf 1,95 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,94 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,87 Prozent auf 10,77 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 10,67 US-Dollar.
Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 298,20 US-Dollar am Vortag auf 302,50 US-Dollar nach oben (+1,44Prozent).
Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,65 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Weizenpreis Abschläge in Höhe von -0,32 Prozent auf 192,88 Euro. Am Tag zuvor lag der Weizenpreis bei 193,50 Euro.
Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,21 Prozent.
Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,44 US-Dollar).
Daneben präsentiert sich der Rapspreis mit einem Kursgewinn. Um 12:58 Uhr notiert der Rapspreis 0,21 Prozent stärker bei 476,00 Euro. Am Vortag lag der Preis bei 475,00 Euro.
In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,82 Prozent auf 63,93 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 64,46 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 12:00 Uhr steigt der Kohlepreis um 0,54 Prozent auf 93,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 92,50 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 0,78 Prozent auf 580,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 576,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at