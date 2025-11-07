|Commodities im Blick
07.11.2025 10:13:20
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 10:10 Uhr um 0,80 Prozent auf 4.008,74 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 3.977,12 US-Dollar gestanden hatte.
In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 1,48 Prozent auf 48,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 48,04 US-Dollar.
Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.546,50 US-Dollar am Vortag auf 1.557,50 US-Dollar nach oben (+0,71Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 1,19 Prozent auf 1.401,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.385,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,79 Prozent auf 64,07 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 63,38 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,25 Prozent auf 60,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 59,43 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,65 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,02 Prozent.
Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -1,27 Prozent auf 2,91 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,95 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,29 US-Dollar) geht es um -0,06 Prozent auf 4,29 US-Dollar nach unten.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis -0,16 Prozent niedriger bei 312,20 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 312,70 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,08 Prozent auf 0,49 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,49 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,28 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,14 US-Dollar.
Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,55 Prozent auf 4,38 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,36 US-Dollar stand.
Zudem gewinnt der Milchpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,12 Prozent auf 17,21 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 17,19 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 2,00 Prozent auf 67,36 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 66,04 US-Dollar.
Derweil notiert der Kohlepreis bei 93,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (96,95 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -4,07 Prozent.
