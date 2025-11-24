|Rohstoffe aktuell
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Der Goldpreis ist am Mittag geklettert. Um 13:13 Uhr legte der Goldpreis um 0,04 Prozent auf 4.067,64 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.065,89 US-Dollar gehandelt worden war.
Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 50,04 US-Dollar am Vortag auf 50,06 US-Dollar nach oben (+0,04Prozent).
In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Platinpreis um 0,49 Prozent auf 1.524,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.517,00 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.380,00 US-Dollar) geht es um -0,25 Prozent auf 1.376,50 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,16 Prozent auf 62,41 US-Dollar. Am Vortag standen noch 62,56 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,16 Prozent auf 57,97 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 58,06 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 13:00 Uhr gibt der Haferpreis um -0,41 Prozent auf 3,04 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,06 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird der Kakaopreis bei 3.692,00 Britische Pfund gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.782,00 Britische Pfund).
Daneben wertet der Maispreis um 13:02 Uhr ab. Es geht -0,65 Prozent auf 4,23 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,26 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,33 Prozent auf 11,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,25 US-Dollar.
Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Montagmittag nach. Um -0,38 Prozent auf 313,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 315,10 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 13:02 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,60 Prozent auf 0,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,50 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verbucht der Weizenpreis Abschläge in Höhe von -0,46 Prozent auf 188,88 Euro. Am Tag zuvor lag der Weizenpreis bei 189,75 Euro.
Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,54 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -1,51 Prozent auf 4,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,58 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Rapspreis um -0,29 Prozent auf 477,63 Euro. Am tags zu vor lag der Rapspreis bei 479,00 Euro.
Währenddessen wird der Heizölpreis bei 63,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (64,99 US-Dollar).
