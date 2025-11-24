Rohstoffkurse aktuell 24.11.2025 20:43:14

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.115,35 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 1,22 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.065,89 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Silberpreis um 1,90 Prozent auf 50,99 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 50,04 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Platinpreis um 2,21 Prozent auf 1.550,50 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.517,00 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:38 Uhr auf. Es geht 1,70 Prozent auf 1.403,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.380,00 US-Dollar stand.

Nach 62,56 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagabend um 1,39 Prozent auf 63,38 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 1,43 Prozent auf 58,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 58,06 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt der Baumwolle am Montagabend nach. Um -0,66 Prozent auf 0,61 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,61 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 20:16 Uhr steht ein Minus von -1,47 Prozent auf 3,01 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,06 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Kaffeepreis um 2,97 Prozent auf 4,07 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Lebendrindpreis um -3,38 Prozent auf 2,07 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Lebendrindpreis bei 2,14 US-Dollar.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,29 Prozent auf 4,24 US-Dollar, nach 4,26 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -2,94 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,14 US-Dollar.

Nach 1,42 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Montagabend um -3,83 Prozent auf 1,37 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenpreis um -0,33 Prozent auf 11,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,25 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,35 Prozent auf 314,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 315,10 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,24 Prozent auf 0,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:08 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,34 Prozent stärker bei 0,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,05 Prozent auf 4,53 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,58 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,29 Prozent.

Indes gewinnt der Milchpreis hinzu. Für den Milchpreis geht es nach 17,17 US-Dollar am Vortag auf 17,18 US-Dollar nach oben (+0,06Prozent).

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -2,03 Prozent auf 63,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 64,99 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Kohlepreis. Um 0,58 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 19:46 Uhr auf 95,85 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 95,30 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Reispreis bei 10,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,29 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,45 US-Dollar).

Nach 538,50 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Montagabend um -1,11 Prozent auf 532,50 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:47 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gewinne an den US-Börsen -- ATX und DAX schließen höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Der US-Leitindex zieht an. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen