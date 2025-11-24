|Rohstoffkurse aktuell
24.11.2025 20:43:14
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.115,35 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 1,22 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.065,89 US-Dollar stand.
Währenddessen legt der Silberpreis um 1,90 Prozent auf 50,99 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 50,04 US-Dollar wert.
Währenddessen legt der Platinpreis um 2,21 Prozent auf 1.550,50 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.517,00 US-Dollar wert.
Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:38 Uhr auf. Es geht 1,70 Prozent auf 1.403,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.380,00 US-Dollar stand.
Nach 62,56 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagabend um 1,39 Prozent auf 63,38 US-Dollar gestiegen.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 1,43 Prozent auf 58,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 58,06 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gibt der Baumwolle am Montagabend nach. Um -0,66 Prozent auf 0,61 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,61 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 20:16 Uhr steht ein Minus von -1,47 Prozent auf 3,01 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,06 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Kaffeepreis um 2,97 Prozent auf 4,07 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,00 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Lebendrindpreis um -3,38 Prozent auf 2,07 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Lebendrindpreis bei 2,14 US-Dollar.
Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,29 Prozent auf 4,24 US-Dollar, nach 4,26 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -2,94 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,14 US-Dollar.
Nach 1,42 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Montagabend um -3,83 Prozent auf 1,37 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenpreis um -0,33 Prozent auf 11,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,25 US-Dollar.
Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,35 Prozent auf 314,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 315,10 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,24 Prozent auf 0,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,50 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:08 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,34 Prozent stärker bei 0,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,05 Prozent auf 4,53 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,58 US-Dollar.
Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,29 Prozent.
Indes gewinnt der Milchpreis hinzu. Für den Milchpreis geht es nach 17,17 US-Dollar am Vortag auf 17,18 US-Dollar nach oben (+0,06Prozent).
Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -2,03 Prozent auf 63,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 64,99 US-Dollar stand.
Zudem steigt der Kohlepreis. Um 0,58 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 19:46 Uhr auf 95,85 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 95,30 US-Dollar lag.
Währenddessen wird der Reispreis bei 10,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,29 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,45 US-Dollar).
Nach 538,50 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Montagabend um -1,11 Prozent auf 532,50 US-Dollar gesunken.
Redaktion finanzen.at
