Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 0,15 Prozent auf 4.209,53 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.203,19 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:41 Uhr steht ein Minus von -2,63 Prozent auf 56,95 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 58,49 US-Dollar.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.655,50 US-Dollar am Vortag auf 1.646,00 US-Dollar nach unten (--0,57 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -0,48 Prozent auf 1.443,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.450,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 20:31 Uhr steht ein Plus von 0,78 Prozent auf 63,24 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 62,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,20 Prozent auf 59,66 US-Dollar. Am Vortag standen noch 58,95 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,63 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,61 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 1,59 Prozent auf 3,03 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,98 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4,04 US-Dollar) geht es um 2,03 Prozent auf 4,12 US-Dollar nach oben.

Daneben präsentiert sich der Lebendrindpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Lebendrindpreis 1,12 Prozent stärker bei 2,21 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,19 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Maispreis um 1,33 Prozent auf 4,37 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,32 US-Dollar.

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 1,49 Prozent auf 3,37 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,32 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf. Es geht 1,04 Prozent auf 1,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1,49 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,36 Prozent auf 11,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,16 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,03 Prozent auf 308,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 308,40 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,35 Prozent.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach unten (--0,33 Prozent).

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend hinzu. Um 1,32 Prozent auf 5,06 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 5,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 0,74 Prozent auf 0,81 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Mageres Schwein Preis-Kurs noch bei 0,81 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:13 Uhr gibt der Milchpreis um -6,29 Prozent auf 16,10 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 17,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 60,76 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 20:40 Uhr bei 60,76 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -1,62 Prozent auf 97,20 US-Dollar, nach 98,50 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis nordwärts. Um 20:16 Uhr steht ein Plus von 1,77 Prozent auf 10,09 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Reispreis-Kurs noch bei 9,92 US-Dollar.

Nach 531,00 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Donnerstagabend um 0,56 Prozent auf 534,00 US-Dollar gestiegen.

