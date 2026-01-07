|Commodities im Fokus
|
07.01.2026 10:13:20
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Der Goldpreis wertet am Mittwochvormittag um -0,71 Prozent auf 4.462,03 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.493,98 US-Dollar.
Derweil notiert der Silberpreis bei 79,33 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (81,28 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,40 Prozent.
Daneben sinkt der Platinpreis um -4,93 Prozent auf 2.322,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2.442,50 US-Dollar.
Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -4,43 Prozent auf 1.748,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.829,50 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,53 Prozent auf 60,19 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 60,70 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -1,19 Prozent auf 56,45 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 57,13 US-Dollar an der Tafel standen.
Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,65 US-Dollar am Vortag auf 0,66 US-Dollar nach oben (+0,74Prozent).
Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 0,49 Prozent auf 3,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,08 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,17 Prozent auf 4,45 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,44 US-Dollar.
Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,07 Prozent.
Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochvormittag hinzu. Um 3,97 Prozent auf 3,48 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,35 US-Dollar.
Währenddessen wird der Milchpreis bei 15,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (15,09 US-Dollar).
Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -0,48 Prozent auf 54,68 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 54,95 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Sinkflug. Um 09:43 Uhr gibt der Kohlepreis um -0,50 Prozent auf 99,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 98,65 US-Dollar gemeldet wurde.
Redaktion finanzen.at