Commodities im Blick 22.01.2026 10:13:20

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 10:10 Uhr um 0,05 Prozent auf 4.833,94 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.831,31 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 1,17 Prozent auf 94,23 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 93,14 US-Dollar.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 2.499,50 US-Dollar am Vortag auf 2.478,00 US-Dollar nach unten (--0,86 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 1.856,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.851,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 10:01 Uhr steht ein Minus von -0,61 Prozent auf 64,92 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 65,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -0,63 Prozent auf 60,24 US-Dollar. Am Vortag standen noch 60,62 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,64 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,23 Prozent.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,30 Prozent auf 4,23 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,22 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (10,65 US-Dollar) geht es um 0,26 Prozent auf 10,67 US-Dollar nach oben.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis 0,55 Prozent stärker bei 293,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 291,40 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,31 Prozent auf 0,54 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Weizenpreis kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Weizenpreis bei 189,50 Euro, der Vortageswert lag bei 189,50 Euro.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,54 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,15 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagvormittag hinzu. Um 8,92 Prozent auf 5,31 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,88 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Milchpreis um 0,07 Prozent auf 14,75 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 14,74 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 62,87 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (64,19 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,06 Prozent.

Indes gewinnt der Kohlepreis hinzu. Für den Kohlepreis geht es nach 98,75 US-Dollar am Vortag auf 99,15 US-Dollar nach oben (+0,41Prozent).

