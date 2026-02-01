|Commodities im Fokus
01.02.2026 20:43:14
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.865,35 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 84,70 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 84,70 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 2.164,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.718,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
