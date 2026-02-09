|Rohstoff-Marktbericht
|
09.02.2026 10:13:20
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 5.028,49 US-Dollar und damit 1,40 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.959,02 US-Dollar.
Währenddessen wird der Silberpreis bei 81,83 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (77,77 US-Dollar).
Nach 2.111,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Montagvormittag um -0,59 Prozent auf 2.098,50 US-Dollar gesunken.
Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.721,00 US-Dollar) geht es um 0,09 Prozent auf 1.722,50 US-Dollar nach oben.
Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -1,03 Prozent auf 67,40 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 68,05 US-Dollar.
Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,74 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 63,08 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 63,55 US-Dollar lag.
Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,07 Prozent auf 0,61 US-Dollar, nach 0,61 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis -0,17 Prozent niedriger bei 4,30 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,30 US-Dollar.
Nach 11,15 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Montagvormittag um -0,29 Prozent auf 11,12 US-Dollar gesunken.
Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,45 Prozent auf 299,20 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 303,60 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 1,63 Prozent auf 0,56 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,55 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,78 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,42 US-Dollar) geht es um -6,52 Prozent auf 3,20 US-Dollar nach unten.
Währenddessen wird der Milchpreis bei 15,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (15,38 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -1,24 Prozent auf 62,87 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 63,67 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 09:30 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,24 Prozent auf 103,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 102,85 US-Dollar gemeldet wurde.
Redaktion finanzen.at