Rohstoff-Marktbericht 09.02.2026 10:13:20

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 5.028,49 US-Dollar und damit 1,40 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.959,02 US-Dollar.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 81,83 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (77,77 US-Dollar).

Nach 2.111,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Montagvormittag um -0,59 Prozent auf 2.098,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.721,00 US-Dollar) geht es um 0,09 Prozent auf 1.722,50 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -1,03 Prozent auf 67,40 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 68,05 US-Dollar.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,74 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 63,08 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 63,55 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,07 Prozent auf 0,61 US-Dollar, nach 0,61 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis -0,17 Prozent niedriger bei 4,30 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,30 US-Dollar.

Nach 11,15 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Montagvormittag um -0,29 Prozent auf 11,12 US-Dollar gesunken.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,45 Prozent auf 299,20 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 303,60 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 1,63 Prozent auf 0,56 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,55 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,78 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,42 US-Dollar) geht es um -6,52 Prozent auf 3,20 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 15,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (15,38 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -1,24 Prozent auf 62,87 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 63,67 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 09:30 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,24 Prozent auf 103,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 102,85 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen