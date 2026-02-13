Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Rohstoffkurse im Fokus 13.02.2026 13:17:06

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Für den Goldpreis ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 13:13 Uhr um 0,77 Prozent auf 4.960,04 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.922,20 US-Dollar gestanden hatte.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Freitagmittag hinzu. Um 2,57 Prozent auf 77,10 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 75,17 US-Dollar.

Zudem gibt der Platinpreis am Freitagmittag nach. Um -0,91 Prozent auf 2.008,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 2.026,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,42 Prozent auf 1.644,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.651,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,49 Prozent auf 67,22 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 67,52 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,78 Prozent niedriger bei 62,35 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 62,84 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Freitagmittag nach. Um -0,45 Prozent auf 0,62 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar.

Nach 3,00 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Freitagmittag um 2,55 Prozent auf 3,07 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:01 Uhr ab. Es geht -0,88 Prozent auf 2.582,00 Britische Pfund nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2.610,00 Britische Pfund stand.

Zudem gibt der Maispreis am Freitagmittag nach. Um -0,17 Prozent auf 4,31 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,31 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,44 Prozent auf 11,32 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 11,37 US-Dollar.

Nach 307,90 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Freitagmittag um 0,29 Prozent auf 308,60 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,99 Prozent auf 0,57 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,58 US-Dollar.

Zudem fällt der Weizenpreis. Um -0,26 Prozent reduziert sich der Weizenpreis um 12:59 Uhr auf 191,75 Euro, nachdem der Weizenpreis am Vortag noch bei 192,25 Euro lag.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,73 Prozent auf 0,14 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,62 Prozent auf 3,17 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,22 US-Dollar.

Zudem fällt der Rapspreis. Um -0,28 Prozent reduziert sich der Rapspreis um 12:58 Uhr auf 486,63 Euro, nachdem der Rapspreis am Vortag noch bei 488,00 Euro lag.

Zudem gibt der Heizölpreis am Freitagmittag nach. Um -0,42 Prozent auf 62,87 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 63,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Kohlepreis kaum. Am Freitagmittag lag der Kohlepreis bei 104,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 103,30 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

