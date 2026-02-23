Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Rohstoff-Marktbericht 23.02.2026 10:13:20

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 5.144,41 US-Dollar und damit 0,79 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 5.104,34 US-Dollar.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 86,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (84,69 US-Dollar).

Nach 2.164,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Montagvormittag um -0,37 Prozent auf 2.156,00 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.765,00 US-Dollar) geht es um -0,42 Prozent auf 1.757,50 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -0,80 Prozent auf 71,11 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 71,76 US-Dollar.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,92 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 65,87 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 66,48 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 0,30 Prozent auf 3,31 US-Dollar, nach 3,30 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis -0,35 Prozent niedriger bei 4,26 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,28 US-Dollar.

Nach 11,38 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Montagvormittag um -0,51 Prozent auf 11,32 US-Dollar gesunken.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,42 Prozent auf 305,40 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 309,80 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,87 Prozent auf 0,59 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,59 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,42 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,05 US-Dollar) geht es um 2,66 Prozent auf 3,13 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 15,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (15,02 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 0,77 Prozent auf 68,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 68,42 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 09:31 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,33 Prozent auf 108,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 107,65 US-Dollar gemeldet wurde.

