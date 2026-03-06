Aktuelle Rohstoffpreise 06.03.2026 10:13:20

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Der Goldpreis wertet am Freitagvormittag um 0,32 Prozent auf 5.100,42 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 5.084,31 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Silberpreis um 1,73 Prozent auf 83,98 US-Dollar. Am Vortag standen noch 82,55 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 1,77 Prozent auf 2.162,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.124,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 1,34 Prozent auf 1.660,00 US-Dollar, nach 1.638,00 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 85,41 US-Dollar am Vortag auf 85,30 US-Dollar nach oben (+1,17Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,81 Prozent auf 81,67 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 81,01 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Baumwolle um -2,62 Prozent auf 0,61 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,63 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 09:45 Uhr fällt der Haferpreis um -6,44 Prozent auf 3,09 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,30 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,42 US-Dollar).

Nach 11,64 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Freitagvormittag um 0,71 Prozent auf 11,72 US-Dollar gestiegen.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 1,01 Prozent auf 308,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 305,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Zuckerpreis um -0,22 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,14 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,00 US-Dollar am Vortag auf 2,99 US-Dollar nach unten (--0,33 Prozent).

Derweil notiert der Heizölpreis bei 92,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (95,37 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,49 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -1,60 Prozent auf 123,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 123,45 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

