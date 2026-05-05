Rohstoff-Marktbericht 05.05.2026 10:13:20

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.547,37 US-Dollar und damit 0,52 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.523,91 US-Dollar.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 73,32 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (72,74 US-Dollar).

Nach 1.956,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Dienstagvormittag um 1,28 Prozent auf 1.981,50 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.466,50 US-Dollar) geht es um 2,42 Prozent auf 1.502,00 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -0,40 Prozent auf 113,60 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 114,06 US-Dollar.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -2,01 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 104,28 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 106,42 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,56 Prozent auf 0,81 US-Dollar, nach 0,81 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Haferpreis -3,37 Prozent niedriger bei 3,30 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,42 US-Dollar.

Nach 4,74 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagvormittag um 0,26 Prozent auf 4,75 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenpreis gibt -0,19 Prozent auf 12,05 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 12,08 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 10:01 Uhr steht ein Minus von -0,34 Prozent auf 319,60 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 320,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,78 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um 0,52 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,82 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,87 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,49 Prozent auf 106,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 107,52 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 09:32 Uhr zieht der Kohlepreis um 1,83 Prozent auf 111,45 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 109,45 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at

