Fokus Goldpreis & Co. 27.07.2026 10:13:20

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.090,86 US-Dollar und damit 0,86 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.055,93 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,68 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 10:10 Uhr auf 59,24 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 58,26 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Platinpreis um 2,57 Prozent auf 1.636,50 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.595,50 US-Dollar wert.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 3,45 Prozent auf 1.289,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.246,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -5,86 Prozent auf 91,11 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 96,78 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 10:11 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -5,63 Prozent auf 84,28 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 89,31 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 3,28 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Montagvormittag um -0,91 Prozent auf 3,25 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,64 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit Verlusten. Um 10:01 Uhr notiert der Sojabohnenpreis -2,24 Prozent niedriger bei 12,20 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 12,48 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -1,93 Prozent auf 324,90 US-Dollar, nach 331,30 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -2,06 Prozent auf 0,73 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,74 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -4,67 Prozent auf 2,74 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,87 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 10:06 Uhr fällt der Heizölpreis um -1,44 Prozent auf 108,84 US-Dollar. Am Vortag standen noch 110,42 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Kohlepreis um -3,12 Prozent auf 116,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kohlepreis bei 120,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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