Fokus Goldpreis & Co. 27.07.2026 13:17:06

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.103,41 US-Dollar und damit 1,17 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.055,93 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,77 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 59,29 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 58,26 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Platinpreis um 2,98 Prozent auf 1.643,00 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.595,50 US-Dollar wert.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 3,45 Prozent auf 1.289,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.246,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -7,79 Prozent auf 89,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 96,78 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -6,56 Prozent auf 83,45 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 89,31 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 0,79 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Montagmittag um -0,22 Prozent auf 0,78 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,23 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,28 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Kaffeepreis 2,63 Prozent stärker bei 3,22 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,14 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -2,24 Prozent auf 3.930,00 Britische Pfund, nach 4.020,00 Britische Pfund am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -2,96 Prozent auf 4,51 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,64 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -2,74 Prozent auf 12,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 12,48 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Sojabohnenmehlpreis um -2,20 Prozent auf 324,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 331,30 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 13:01 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -2,14 Prozent auf 0,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,74 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -1,15 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Nach 2,87 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag um -3,73 Prozent auf 2,76 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 13:05 Uhr fällt der Heizölpreis um -1,67 Prozent auf 108,57 US-Dollar. Am Vortag standen noch 110,42 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 12:34 Uhr fällt der Kohlepreis um -1,04 Prozent auf 119,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 120,25 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 654,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 13:00 Uhr bei 654,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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