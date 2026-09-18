Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.385,14 US-Dollar und damit 1,01 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.341,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 2,18 Prozent auf 66,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 65,22 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.806,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.789,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,92 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:30 Uhr notiert der Palladiumpreis 1,54 Prozent stärker bei 1.315,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.295,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 103,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (104,82 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -1,94 Prozent auf 99,93 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 101,91 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 20:19 Uhr ab. Es geht -2,15 Prozent auf 4,09 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,18 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Lebendrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Lebendrindpreis um 0,09 Prozent auf 2,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,16 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 5,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (5,31 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,61 Prozent.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,38 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Orangensaftpreis nordwärts. Um 20:00 Uhr steht ein Plus von 0,64 Prozent auf 1,41 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Orangensaftpreis-Kurs noch bei 1,40 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -1,27 Prozent auf 13,03 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 13,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -3,80 Prozent auf 354,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 368,70 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -1,60 Prozent auf 0,68 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,69 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,34 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,31 Prozent auf 2,91 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,90 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Mageres Schwein Preis um -0,95 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,79 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:10 Uhr wurde ein Preis von 16,15 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 16,15 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,98 Prozent auf 133,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 134,99 US-Dollar.

Währenddessen wird der Reispreis bei 15,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (15,79 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -2,09 Prozent auf 538,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 550,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at