Commodities im Blick 22.09.2026 13:17:06

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Für den Goldpreis ging es am Mittag bergab. Der Preis verlor um 13:13 Uhr um -0,68 Prozent auf 4.313,96 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.343,59 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -0,85 Prozent auf 65,49 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 66,05 US-Dollar.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.801,50 US-Dollar am Vortag auf 1.788,50 US-Dollar nach unten (--0,72 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -1,03 Prozent auf 1.291,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.304,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 13:04 Uhr steht ein Minus von -2,19 Prozent auf 98,14 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 100,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 13:14 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -5,39 Prozent auf 90,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 95,78 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Haferpreis bei 4,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,16 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,18 Prozent.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -0,27 Prozent auf 2,76 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Kakaopreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3.961,00 Britische Pfund) geht es um -2,20 Prozent auf 3.874,00 Britische Pfund nach unten.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Maispreis -0,92 Prozent niedriger bei 5,38 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 5,43 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,66 Prozent auf 13,19 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 13,28 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,71 Prozent auf 364,00 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 366,60 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,36 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,68 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Dienstagmittag nach. Um -2,00 Prozent auf 0,17 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,28 Prozent auf 2,84 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,84 US-Dollar.

Derweil notiert der Milchpreis bei 16,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (16,16 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,19 Prozent.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 129,18 US-Dollar am Vortag auf 127,07 US-Dollar nach unten (--1,64 Prozent).

Zudem gibt der Holzpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,09 Prozent auf 534,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 535,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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