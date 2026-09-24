Rohstoff-Marktbericht 24.09.2026 13:17:06

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.254,47 US-Dollar und damit -0,77 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.287,51 US-Dollar.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 63,53 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (64,49 US-Dollar).

Nach 1.747,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Donnerstagmittag um -0,29 Prozent auf 1.742,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.262,50 US-Dollar) geht es um -0,04 Prozent auf 1.262,00 US-Dollar nach unten.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,49 Prozent auf 104,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 103,08 US-Dollar.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 1,28 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf 93,34 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 92,16 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 0,24 Prozent auf 4,18 US-Dollar, nach 4,17 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Kaffeepreis -1,01 Prozent niedriger bei 2,73 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,76 US-Dollar.

Nach 4.128,00 Britische Pfund am Vortag ist der Kakaopreis am Donnerstagmittag um 0,87 Prozent auf 4.164,00 Britische Pfund gestiegen.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,05 Prozent auf 5,29 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 5,29 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,55 Prozent auf 13,25 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 13,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 1,38 Prozent auf 375,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 370,30 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar) geht es um -0,09 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 1,49 Prozent auf 3,07 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,02 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Heizölpreis um -0,63 Prozent auf 125,48 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 126,27 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 11:48 Uhr steht ein Plus von 0,55 Prozent auf 138,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 137,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: panbazil / Shutterstock.com

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