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01.10.2026 20:43:14
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.176,98 US-Dollar und damit 0,47 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.157,35 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 0,61 Prozent auf 60,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 60,43 US-Dollar.
Derweil notiert der Platinpreis bei 1.718,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.710,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,47 Prozent.
Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 20:37 Uhr notiert der Palladiumpreis -1,90 Prozent niedriger bei 1.184,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.207,50 US-Dollar.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 102,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (103,53 US-Dollar).
Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 2,85 Prozent auf 93,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 90,42 US-Dollar.
Daneben wertet der Baumwolle um 20:25 Uhr ab. Es geht -1,02 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,75 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 20:16 Uhr fällt der Haferpreis um -1,91 Prozent auf 4,11 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,19 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Kaffeepreis bei 2,88 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,91 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,84 Prozent.
Indessen verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,31 Prozent auf 2,19 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,19 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,25 Prozent auf 5,02 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 5,01 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,85 Prozent auf 3,39 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,36 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -6,59 Prozent auf 1,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,52 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,75 Prozent auf 12,83 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 12,93 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,40 Prozent auf 352,10 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 357,10 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 20:15 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -1,30 Prozent auf 0,67 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,68 US-Dollar gemeldet wurde.
Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 7,43 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.
Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -2,25 Prozent auf 2,96 US-Dollar, nach 3,03 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen fällt der Mageres Schwein Preis um -1,62 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,79 US-Dollar.
Währenddessen wird der Milchpreis bei 15,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (14,94 US-Dollar).
Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -6,25 Prozent auf 122,84 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 131,03 US-Dollar.
Nach 16,17 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Donnerstagabend um 2,54 Prozent auf 16,58 US-Dollar gestiegen.
Indessen reduziert sich der Holzpreis um -2,04 Prozent auf 528,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 539,50 US-Dollar.
Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 73,53 Euro am Vortag auf 73,47 Euro nach unten (--0,07 Prozent).
Redaktion finanzen.at