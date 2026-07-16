Goldpreis

3 972,98
USD
-85,84
-2,11 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 16.07.2026 07:40:20

Goldpreis: Gespanntes Warten auf Konjunkturdaten

Goldpreis: Gespanntes Warten auf Konjunkturdaten

Der Goldpreis tendierte im frühen Donnerstagshandel im Zuge anhaltender Zinssorgen etwas schwächer.

von Jörg Bernhard

Weil der eskalierende Konflikt im Nahen Osten keine Anzeichen einer Entspannung zeigt, verflog der jüngste Optimismus über eine nachlassende Inflation wieder. Auslöser waren zwei Angriffswellen der USA auf iranische Küstenverteidigungsanlagen und Raketenstellungen, nachdem Washington erneut eine Seeblockade gegen iranische Häfen verhängt hatte. Der steigende Ölpreis verstärkte die Sorge, dass höhere Zinsen erforderlich werden könnten. In den USA stiegen sowohl die Verbraucher- als auch die Erzeugerpreise langsamer als erwartet. Ausschlaggebend dafür waren vor allem rückläufige Energiepreise. Dies untermauerte die Einschätzung, dass der Inflationsdruck vor der jüngsten Zuspitzung des Nahostkonflikts nachgelassen hatte. Diese Tendenz dürfte nach der jüngsten Eskalation zum Erliegen kommen. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure für die anstehende Flut wichtiger Konjunkturindikatoren stark interessieren. Neben den Einzelhandelsumsätzen und dem Konjunkturausblick der Philadelphia Fed stehen auch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe zur Bekanntgabe an.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 18,70 auf 4.033,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Aufwärtstrend gerät ins Stocken

Am gestrigen Mittwoch - dem ersten Tag nach der erneuten US-Seeblockade gegen den Iran - passierten nur noch sieben Schiffe die Straße von Hormus, nachdem es am Vortag noch 13 gewesen waren. Analysten weisen zudem darauf hin, dass der Iran signalisiert habe, seine mit ihm verbündeten Huthi-Milizen im Jemen einsetzen zu können, um die Meerenge Bab al-Mandab am Eingang zum Roten Meer zu blockieren. Damit geriete neben der Straße von Hormus eine zweite der weltweit wichtigsten Energiehandelsrouten in Gefahr. Die Analysten der ING warnten, dass die erneuten Lieferausfälle auf einen Markt träfen, dessen kommerzielle Rohöllagerbestände in den USA bereits auf den niedrigsten Stand seit 2022 gefallen seien. Saisonbereinigt seien die Lagerbestände sogar so niedrig wie zuletzt im Jahr 2018.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,31 auf 79,29 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,45 auf 84,50 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Hier finden Sie Realtime-Kurse von Gold
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: elen_studio / Shutterstock.com,Vitaly Korovin / Shutterstock.com,farbled / Shutterstock.com,Brian A Jackson / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 3 972,98 -85,84 -2,11
Ölpreis (Brent) 84,86 -0,09 -0,11
Ölpreis (WTI) 78,95 -0,65 -0,82

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen