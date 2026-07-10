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Leichter Rücksetzer 10.07.2026 13:13:00

Goldpreis gibt nach - Iran-Turbulenzen bewegen den Markt nur wenig

Goldpreis gibt nach - Iran-Turbulenzen bewegen den Markt nur wenig

Der Goldpreis hat am Freitag etwas nachgegeben.

Der Preis fiel auf 4.107,22 US-Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm). Das waren 0,39 Prozent weniger als am Vortag.

Die Lage im Nahen Osten und am Ölmarkt hat sich etwas beruhigt. Trotz der jüngsten militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran im Streit um die Straße von Hormus gehen die Bemühungen um eine Beilegung der Feindseligkeiten weiter. "Die Vereinigten Staaten setzen sich weiterhin für eine Lösung ein, und die technischen Gespräche laufen weiter", sagte ein US-Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.

Der Goldpreis war am Mittwoch noch Druck geraten. Nachdem US-Präsident Donald Trump von einem Ende der Waffenruhe mit dem Iran ausgegangen war, legten die Ölpreise deutlich zu. Dies erhöhte die Inflationsgefahren und die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbanken ihre Leitzinsen erhöhen. Dies belastete Gold etwas, da es keine Zinsen abwirft. Am Donnerstag erholte sich der Preis aber wieder. Insgesamt hielten sich die Verluste am Freitag im Vergleich zum Wochenstart in Grenzen. Schließlich wird mittlerweile erwartet, dass die US-Notenbank Fed im weiteren Jahresverlauf auch unabhängig von der Lage im Nahen Osten die Leitzinsen anheben wird. Schließlich wächst die US-Wirtschaft robust und die Inflationsrate ist hoch.

/jsl/nas

NEW YORK (dpa-AFX)

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Goldpreis verliert - Trump spricht von Ende der Waffenruhe mit dem Iran
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ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
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