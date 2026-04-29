Ölpreis (WTI)

104,15
USD
-2,73
-2,55 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 29.04.2026 07:40:31

Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Pressekonferenz

Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Pressekonferenz

Der Goldpreis zeigte sich im frühen Mittwochshandel weitgehend stabil. Anleger warten nun auf neu Nachrichten von der Fed.

von Jörg Bernhard

Am Abend endet nämlich die zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Von der nachfolgenden Pressekonferenz erhoffen sich die Marktakteure neue Hinweise über die künftige US-Geldpolitik. Aktuell zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von über 23 Prozent an, dass wir bis Ende des Jahres zumindest eine Zinssenkung sehen werden. Vor einem Monat lag dieser Wert bei lediglich drei Prozent. Obwohl das Argument Inflationsschutz an den Goldmärkten derzeit eine eher untergeordnete Rolle spielt, darf man gespannt sein wie hoch die für den Nachmittag (14.00 Uhr) angekündigte deutsche Inflationsrate für den Monat April ausfallen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich diese von 2,7 auf 3,0 Prozent p.a. beschleunigt haben. Zur Erinnerung: Im November 2023 lag sie bei 8,8 Prozent. Sobald die Inflationsrate die US-Renditen zehnjähriger Staatsanleihen übertrifft, dürfte mit Blick auf Gold dessen Funktion des Inflationsschutzes möglicherweise ein Comeback erleben.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 5,00 auf 4.613,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Entspannung an der "Preisfront"

Der Ölpreis gab im frühen Mittwochshandel nach einer mehrtägigen Rally leicht nach und reagierte damit auf die überraschende Entscheidung der Vereinigten Arabischen Emirate, aus der OPEC auszutreten. Gleichzeitig stützen aber weiterhin Angebotsstörungen infolge des festgefahrenen Iran-Konflikts den Markt. Am Abend zuvor meldete das American Petroleum Institute den zweiten wöchentlichen Rückgang der US-Rohöllagerbestände in Folge. Demnach sanken die Rohölbestände in der Woche bis zum 24. April um 1,79 Millionen Barrel. Die Benzinbestände gingen um 8,47 Millionen Barrel zurück, während die Destillatebestände um 2,60 Millionen Barrel fielen. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure für den "offiziellen" Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr) stark interessieren.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,21 auf 99,72 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,16 auf 104,56 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Hier finden Sie Realtime-Kurse von Gold
Experte warnt: Gold könnte seinen Status als sicherer Hafen verlieren
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: ded pixto / Shutterstock.com,Lisa S. / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 614,03 69,90 1,54
Ölpreis (Brent) 114,21 -7,47 -6,14
Ölpreis (WTI) 104,15 -2,73 -2,55

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen