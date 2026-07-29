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Goldpreis und Ölpreis 29.07.2026 07:41:09

Goldpreis: Hochspannung vor Zinsentscheidung der Fed

Goldpreis: Hochspannung vor Zinsentscheidung der Fed

Der Goldpreis zeigte sich im frühen Mittwochshandel kaum verändert, da die Anleger auf die geldpolitische Entscheidung der Fed inkl. der Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh warteten.

von Jörg Bernhard

Davon erhofft sich der Markt neue Hinweise auf die weitere Inflationsentwicklung und den künftigen Zinskurs. Laut dem FedWatch-Tool rechnen die Finanzmärkte derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent, dass die Fed am Abend (20.00 Uhr) die Leitzinsen unverändert lässt. Die Chance auf eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte liegt bei 32 Prozent. Für die Sitzung im September wird inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von 77 Prozent eine Zinserhöhung eingepreist. Auch bei anderen wichtigen Zentralbanken stehen in den kommenden Tagen geldpolitische Entscheidungen an. Sowohl die Bank of England (Donnerstag) als auch die Bank of Japan (Freitag) dürften ihre Leitzinsen nach Einschätzung der Märkte unverändert lassen und zugleich vor anhaltenden Inflationsrisiken warnen.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 10,70 auf 4.028,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Markanter Rebound zur Wochenmitte

Im frühen Mittwochshandel legte der Ölpreis deutlich zu. Auslöser waren gemeinsame Luftangriffe der USA und Saudi-Arabiens auf iranische Milizen im Irak, die Abwehr iranischer ballistischer Raketen mit Ziel auf US-Streitkräfte im Nahen Osten sowie ein Anstieg der US-Rohöllagerbestände. Diese jüngsten Entwicklungen dämpften nach Einschätzung der Analysten die Erwartungen auf eine rasche Entspannung der Lage am Persischen Golf. Der am Dienstagabend veröffentlichte Wochenbericht des American Petroleum Institute wies ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 3,3 Millionen Barrel aus und hat den Ölpreis zusätzlich verteuert. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf das Update der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Analysten rechnen mit einem Rückgang der gelagerten Ölmengen um 2,5 Millionen Barrel, während bei Benzin ein Minus von 1,7 Millionen Barrel prognostiziert wird.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 2,71 auf 81,97 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,37 auf 84,45 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

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