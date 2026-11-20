Hauptbelastungsfaktoren sind der starke Dollar, steigende Anleiherenditen und die Erwartung weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung und aktuelle Äußerungen von Notenbankvertretern unterstreichen die anhaltenden Inflationssorgen. An den Terminmärkten wird für Dezember nahezu sicher mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen die Turbulenzen im KI-Sektor. Der Abverkauf von KI-Aktien hat sich auf andere Marktsegmente ausgeweitet und zwingt Anleger, Goldbestände zur Beschaffung von Liquidität zu verkaufen. Auch der Liquiditätsbedarf zum Jahresende und zuletzt schwache Zuflüsse in Gold-ETFs belasten das Edelmetall. Der Goldpreis profitiert deshalb derzeit kaum von seiner traditionellen Rolle als sicherer Hafen. Charttechnisch nähert er sich inzwischen einem überverkauften Niveau. Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt nun der für den Nachmittag angekündigte Index zum Konsumentenvertrauen der Uni Michigan (16.00 Uhr).Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 130,40 auf 3.555,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Angebotsüberschuss trifft auf Versorgungsrisiken

Die Ölpreise haben sich im frühen Freitagshandel erholt, steuern aber auf den dritten Wochenverlust in Folge zu. Während Brent im Wochenverlauf rund 3,5 Prozent eingebüßt hat, beträgt das Minus bei WTI nahezu sechs Prozent. Unterstützung liefern neue Sorgen um die Ölversorgung im Nahen Osten. Die Huthi-Milizen haben erneut Raketen auf die saudi-arabische Hauptstadt Riad abgefeuert. Zudem meldeten die iranischen Revolutionsgarden zwei durch Seeminen beschädigte und in Brand geratene Öltanker in der Straße von Hormus. Belastend wirken dagegen die zunehmenden Erwartungen eines Überangebots, nachdem sich die Öllieferungen durch die wichtige Meerenge wieder weitgehend normalisiert haben. Zusätzlichen Druck erzeugen die Turbulenzen an den Aktienmärkten, insbesondere der Ausverkauf im KI-Sektor und damit verbundene Nachfragesorgen. Ende November berät die OPEC+ über ihre Förderpolitik für 2027. In Russland könnten verstärkte ukrainische Drohnenangriffe auf Raffinerien und Exportanlagen die Ölproduktion erneut beeinträchtigen.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,79 auf 84,00 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,53 auf 92,51 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at