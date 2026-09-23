Ölpreis (WTI)

89,56
USD
-0,96
-1,06 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 23.09.2026 07:42:36

Goldpreis: Kaum bewegt zur Wochenmitte

Goldpreis: Kaum bewegt zur Wochenmitte

Der Goldpreis zeigt sich im frühen Mittwochshandel mit seitwärts tendierenden Notierungen.

von Jörg Bernhard

Belastend wirken vor allem die Aussicht auf länger erhöhte US-Zinsen und der zuletzt festere Dollar. Nach der jüngsten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 25 Basispunkte haben mehrere Notenbankvertreter auf weiterhin bestehende Inflationsrisiken hingewiesen. Dabei besteht die Sorge, dass der erhöhte Preisdruck länger anhalten und sich verfestigen könnte. Ob bereits ein weiterer Zinsschritt erforderlich ist, bleibt allerdings offen. Die Fed hatte zuletzt signalisiert, dass vor Jahresende eine weitere Zinserhöhung möglich sei. Neben der Geldpolitik bleiben die Energiepreise ein wichtiger Einflussfaktor, da sie die Inflationserwartungen und damit den Zinsausblick beeinflussen. Unterstützung erhält Gold durch geopolitische Risiken, anhaltende Zentralbankkäufe und eine starke Nachfrage aus China. BMI-Analysten halten an ihrer Prognose eines durchschnittlichen Goldpreises von 4.400 Dollar für 2026 fest und sehen bei rund 3.800 Dollar eine solide Unterstützung.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,80 auf 4.378,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Sechster Verlusttag in Folge

Die Ölpreise haben den sechsten Handelstag in Folge nachgegeben und sind auf den niedrigsten Stand seit rund zwei Wochen gefallen. Hauptgrund ist die Entspannung auf der Angebotsseite. Saudi-Arabien hat seine wichtige Ost-West-Pipeline zum Roten Meer wieder in Betrieb genommen, über die täglich rund vier Prozent des weltweiten Ölangebots transportiert werden können. Zudem bietet das Land asiatischen Raffinerien zusätzliche Lieferungen außerhalb der Straße von Hormus an. Auch der Irak steigert seine Ölexporte. Für weiteren Abwärtsdruck sorgen Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Krieg zwischen den USA und dem Iran. Gespräche in New York haben die Erwartung einer möglichen Verhandlungslösung verstärkt. Hinzu kommen überraschend gestiegene US-Rohölbestände: Laut Daten des Branchenverbands American Petroleum Institute (API) erhöhten sie sich zuletzt um 1,8 Millionen Barrel, während Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten. Nun richtet sich der Blick auf die offiziellen Lagerbestandsdaten der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr).

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,08 auf 89,44 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,57 auf 98,68 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: optimarc / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 89,56 -0,96 -1,06

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX erstmals über 7.000 Punkte -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kann am Mittwoch zulegen, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen