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Zinspolitik im Fokus 07.07.2026 15:02:39

Goldpreis kaum verändert - Chinas Notenbank greift enorm zu

Goldpreis kaum verändert - Chinas Notenbank greift enorm zu

Der Goldpreis hat sich am Dienstag wenig bewegt.

Das Edelmetall verteidigte so seine Kursgewinne der vergangenen Woche. Der Preis stieg geringfügig auf 4.176,55 US-Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm). Ende Juni hatte der Goldpreis noch unter 4.000 Dollar gelegen. Im Juni war der Preis noch um rund zwölf Prozent gefallen.

Die chinesische Notenbank (PBoC) hat unterdessen im Juni den 20. Monat in Folge Gold gekauft. Die Reserven der Notenbank stiegen um 480.000 Feinunzen auf 75,4 Millionen Feinunzen. Das sind die stärksten Käufe seit Oktober 2023. Die Käufe zogen zuletzt merklich an. "Offenbar hat das gesunkene Preisniveau die PBoC zu stärkeren Käufen veranlasst", kommentierte Commerzbank-Experte Carsten Fritsch.

Zuletzt hatte der Goldpreis etwas Aufwind erhalten. Die Inflationserwartungen sind angesichts der Entspannung im Nahen Osten und der gefallenen Ölpreise gesunken. Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen anheben könnte wurden so gedämpft. Verstärkt wurde dies zuletzt durch einen eher enttäuschend ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Gold wirft keine Zinsen ab. Daher wird der Goldpreis durch steigende Leitzinsen belastet.

/jsl/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: ded pixto / Shutterstock.com

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