|Zinsspekulationen
|
05.08.2026 13:05:39
Goldpreis klettert: Entspannung an der Zinsfront
Ausschlaggebend ist der Rückgang der Ölpreise in den vergangenen Tagen. Dieser sorgte für einen spürbaren Dämpfer bei den Inflationserwartungen. Während die Ölpreise im Verlauf des Iran-Kriegs zeitweise stark gestiegen waren und viele Anleger auf Zinserhöhungen im Kampf gegen eine steigende Inflation spekulierten, hat sich die Lage zuletzt etwas entspannt.
Die USA, der Iran und der Oman stehen dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus. Demnach streben die USA bereits im weiteren Tagesverlauf eine Einigung an, berichtet "Axios" unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten sowie zwei Quellen aus der Golfregion.
Eine Öffnung der Straße von Hormus würde die Ölpreise drücken. Damit sinkt auch die Erwartung, dass die großen Notenbanken die Leitzinsen gegen eine zu hohe Inflation anheben. Die Zinsentwicklung spielt eine wichtige Rolle beim Goldpreis. Weil dieser keine Marktzinsen abwirft, verstärkt die Aussicht auf weniger hohe Zinsen die Nachfrage nach dem Edelmetall.
Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch beim Preis für Silber. Auch hier verstärkten die Zinsspekulationen die Nachfrage. Der Preis für eine Feinunze stieg im Mittagshandel um fast drei Prozent auf 61,29 US-Dollar.
/jkr/jsl/jha/
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 342,26
|101,83
|2,40
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.