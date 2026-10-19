Goldpreis: Leicht erholt dank nachlassender Inflations- und Zinssorgen

Unterstützung lieferten vor allem die rückläufigen Ölpreise und die daraus resultierenden nachlassenden Inflations- und Zinssorgen. Positiv wirkten zudem Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh, die Anleger als Hinweis auf eine mögliche Zinspause im Oktober interpretierten. Laut CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in diesem Monat nur noch bei 15 Prozent. Für Dezember wird dagegen weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 89 Prozent eine Anhebung erwartet. Unterstützung erhielt Gold außerdem durch einen schwächeren US-Dollar und gesunkene Anleiherenditen. Bemerkenswert ist die anhaltend starke Nachfrage nach börsengehandelten Goldfonds, deren Bestände inzwischen 13 Wochen in Folge gestiegen sind. Allein in den ersten beiden Oktoberwochen beliefen sich die Zuflüsse laut World Gold Council auf über 16 Tonnen..Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 19,90 auf 4.201,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Wochenstart mit roten Vorzeichen

Der Ölpreis ist im frühen Montagshandel deutlich gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche wichtige Sanktionen und Zölle gegen Russland ausgesetzt hatte. Dadurch könnten zusätzliche russische Kraftstoffexporte auf den Weltmarkt gelangen. Eine Vereinbarung mit Moskau sieht vor, die Diesellieferungen an die USA und andere Länder schrittweise auszuweiten. Allerdings bleibt unklar, wie lange die Sanktionserleichterungen gelten werden. Gleichzeitig bleibt die Versorgungslage im Nahen Osten angespannt. Nach Angaben des Analyseunternehmens Kpler haben verstärkte Angriffe auf Handelsschiffe die Rohöltransporte aus der Golfregion massiv beeinträchtigt. Im Siebentagesdurchschnitt brachen die täglichen Transportmengen von mehr als 20 Millionen auf rund 8,5 Millionen Barrel ein. Zusätzliche Unsicherheit verursacht der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen. Ägypten hat dem Königreich Unterstützung zugesichert. Damit stehen mögliche zusätzliche Öllieferungen aus Russland erheblichen geopolitischen Versorgungsrisiken gegenüber.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,27 auf 100,14 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,03 auf 107,83 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at