Ölpreis (WTI)

63,01
USD
0,12
0,19 %
Goldpreis und Ölpreis 16.02.2026 08:56:22

Goldpreis: Leichter Rückschlag nach Gewinnmitnahmen

Goldpreis: Leichter Rückschlag nach Gewinnmitnahmen

Bei dünnem Handel zeigte sich der Goldpreis zum Wochenauftakt feiertagsbedingt etwas schwächer.

von Jörg Bernhard

Weil die Märkte in den USA und China geschlossen bleiben, nutzten einige Marktakteure den am Freitag erzielten Kurssprung, um Gewinne zu realisieren. Die US-Märkte sind wegen des Presidents’ Day geschlossen, während die Märkte in China aufgrund des Neujahrsfests (Lunar New Year) pausieren. Weil der US-Verbraucherpreisindex (CPI) im Januar mit 0,2 Prozent, einen geringer als erwarteten Preisanstieg ausgewiesen hat, sind die Chance auf Zinssenkungen der Fed gestiegen. Mittlerweile zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von fast 80 Prozent an, dass wir bis Ende des Jahres mindestens zwei Zinssenkungen um 25 Basispunkte sehen werden. Vor einem Monat lag dieser Wert bei lediglich 58 Prozent. An der geopolitischen Front bereitet sich das US-Militär auf die Möglichkeit einer mehrere Wochen dauernden Operation gegen den Iran vor, falls Präsident Donald Trump einen Angriff genehmigen sollte, wie zwei US-Beamte Reuters mitteilten. Dies könnte sich zu einem deutlich ernsteren Konflikt entwickeln als die bisherigen Spannungen zwischen den beiden Ländern und damit den Goldpreis in höhere Regionen ansteigen lassen.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 8.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 23,40 auf 5.022,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Ruhe vor dem Sturm?

Der Ölpreis zeigte sich im frühen Montagshandel wenig verändert. Die Marktakteure wägen derzeit die möglichen Marktauswirkungen der bevorstehenden Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Deeskalation der Spannungen vor dem Hintergrund erwarteter Förderausweitungen durch OPEC+ ab. Laut einem iranischen Diplomaten strebt der Iran ein Atomabkommen mit den USA an, das beiden Seiten wirtschaftliche Vorteile bringt. Dabei stehen unter anderem Investitionen in den Energie- und Bergbausektor sowie Flugzeugkäufe zur Diskussion. Doch in der vergangenen Woche haben die USA einen zweiten Flugzeugträger in die Region entsandt - eine militärische Eskalation scheint daher in der Region weiterhin möglich zu sein.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,03 auf 62,86 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,03 auf 67,72 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com

