Ölpreis (WTI)

59,71
USD
0,35
0,59 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 23.01.2026 07:56:30

Goldpreis: Marke von 4.900 Dollar deutlich überwunden

Goldpreis: Marke von 4.900 Dollar deutlich überwunden

Der Goldpreis wartete im frühen Donnerstagshandel mit einem neuen Rekordhoch deutlich oberhalb der Marke von 4.900 Dollar auf.

von Jörg Bernhard

Angetrieben wurde die Rekordfahrt durch das schwindende Vertrauen in US-Vermögenswerte infolge geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Der Dollarindex verharrte am Freitag nahe einem mehr als zweiwöchigen Tief, nachdem er im Wochenverlauf rund ein Prozent verloren hatte. Dadurch verbilligten sich in US-Dollar gehandelte Metalle für Käufer außerhalb der USA. Derzeit erwarten die Märkte, dass die US-Notenbank in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte vornehmen wird, was bei Gold zu rückläufigen Opportunitätskosten führen würde. Besonders interessant: Obwohl die gestrigen Daten zum BIP-Wachstum und zum US-Arbeitsmarkt stärker als erwartet ausgefallen waren, will der Goldpreis offensichtlich weiterhin nach oben. Am Nachmittag sorgen nun wichtige US-Einkaufsmanagerindizes und der von der Uni Michigan ermittelte Index zum Konsumentenvertrauen (beide 15.45 Uhr) sowie am Abend der Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 41,30 auf 4.954,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Iran wieder im Visier

Der Ölpreis zeigte sich im frühen Freitagshandel erholt, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut Drohungen gegen den wichtigen Ölproduzenten Iran ausgesprochen hatte. Dadurch wuchsen die Sorgen vor möglichen militärischen Maßnahmen, die das Ölangebot beeinträchtigen könnten. Ein US-Regierungsvertreter erklärte, dass in den kommenden Tagen Kriegsschiffe - darunter ein Flugzeugträger sowie mit Lenkwaffen ausgestattete Zerstörer - im Nahen Osten eintreffen würden. Iran ist der viertgrößte Ölproduzent innerhalb der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ein bedeutender Lieferant für China, den zweitgrößten Ölverbraucher der Welt.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,54 auf 59,90 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,60 auf 64,66 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: FikMik / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 59,71 0,35 0,59

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vorbörslich wenig bewegt -- DAX vor etwas höherem Start -- Asiens Börsen höher
Während der heimische Aktienmarkt vor dem Wochenende kaum vom Fleck kommen dürfte, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Gewinnen. Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen