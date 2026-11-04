Goldpreis nach US-Zwischenwahlen gestärkt: Erholung über der 4.000-Dollar-Schwelle

Gold hat die Marke von 4.000 US-Dollar zurückerobert. Der Wahlausgang in den USA und ein schwächerer Dollar geben dem Edelmetall Auftrieb, doch es gibt aus Bremsfaktoren.

Midterms drücken den US-Dollar und verschaffen Gold neuen Spielraum

Fluchtnachfrage wegen des Iran-Kriegs bleibt bislang aus

Zentralbanken kaufen weiter, Privatanleger halten sich zurück

Der Goldpreis hat am Mittwoch die Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze zurückerobert, nachdem er am Freitag darunter gefallen war. Eine Unze wurde zuletzt bei rund 4.023 US-Dollar gehandelt.

So treiben die Midterms den Goldpreis

Auslöser ist der Ausgang der US-Zwischenwahlen. Die Demokraten haben beide Kammern des Kongresses zurückerobert, was nach Angaben von Kitco News die Aussicht auf Stillstand im Kongress und begrenzte Staatsausgaben erhöht. Das Ergebnis drückte den US-Dollar auf das Niveau von Ende September, zugleich fielen die Renditen von US-Staatsanleihen. Beides spielt Gold in die Karten: Ein schwächerer US-Dollar verbilligt das in US-Dollar notierte Edelmetall für Käufer aus anderen Währungsräumen, sinkende Renditen machen das zinslose Gold gegenüber Anleihen attraktiver.

Wie eng Gold am US-Dollar hängt, zeigte der Vortag: Da hatten ein festerer US-Dollar und steigende Treasury-Renditen das Edelmetall noch belastet. Ein Kongress, der Gesetze nur schwer durchbringt, könnte den US-Dollar nach Einschätzung eines Reuters-Kommentars weiter schwächen, was Gold zugutekäme.

Fed und Ölpreis bremsen die Erholung

Gegenwind kommt von der US-Notenbank. Der Offenmarktausschuss beließ die Federal Funds Rate am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent, zwei Mitglieder plädierten bereits für eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. Händler sehen laut CME FedWatch eine Wahrscheinlichkeit von 79 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember. Steigende Leitzinsen liefen dem Rückenwind aus schwächerem US-Dollar und fallenden Renditen entgegen.

Auch der Iran-Krieg treibt Anleger bislang nicht ins Gold. Der Konflikt wirkt vor allem über steigende Ölpreise, die Inflationssorgen und damit Zinserwartungen schüren. Erst fallende Rohölpreise, etwa bei Gesprächen über ein Kriegsende, würden dem Edelmetall helfen, weil sie die Inflationssorgen dämpften.

Zentralbanken stützen, Privatanleger zögern

Strukturellen Halt geben institutionelle Käufer. Das World Gold Council meldete gestern, dass Zentralbanken im dritten Quartal 2026 321 Tonnen Gold kauften, 42 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Bestände der Gold-ETFs stiegen auf ein Rekordniveau. Die Nachfrage nach Barren und Münzen sank dagegen um 19 Prozent.

Ist die Talsohle beim Gold erreicht?

Ob der Sprung über 4.000 US-Dollar den Boden markiert, ist offen, die Marktstrategen sind laut einem Bericht von Kitco uneins. Christopher Vecchio von Tastylive hält einen demokratischen Sweep für stützend bis ins erste Quartal 2027, sofern die Fed die Zinsen nicht anheben muss. Genau das halten die Terminmärkte aber für wahrscheinlich. Michele Schneider von MarketGauge sieht die Flucht in Gold als sicheren Hafen als gebrochen. Fällt die Marke von etwa 3.940 US-Dollar, droht nach ihrer Einschätzung ein Rückgang auf 3.500 US-Dollar.

Für Anleger ergibt sich ein gemischtes Bild. Langfristig orientierte Investoren finden Argumente in den anhaltenden Zentralbankkäufen. Jen Bawden von Bawden Capital sieht Gold Kitco zufolge auf lange Sicht als Schutz gegen Schuldenpolitik, hält kurzfristig aber Belastungen durch den US-Dollar und hohe Zinsen für möglich.

US-Arbeitsmarktbericht als nächster Wegweiser

Richtungsweisend dürfte der US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag werden. Er prägt die Zinserwartungen für die Fed-Sitzung im Dezember und entscheidet damit mit, ob der schwächere US-Dollar die Erholung trägt.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.at

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