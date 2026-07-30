Ölpreis (WTI)

85,55
USD
1,09
1,29 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 30.07.2026 07:27:23

Goldpreis: Nachlassende Zinssorgen sorgen für Mini-Erholung

Goldpreis: Nachlassende Zinssorgen sorgen für Mini-Erholung

Der Goldpreis profitierte im frühen Donnerstagshandel von den gestrigen Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh zur Inflationsbekämpfung.

von Jörg Bernhard

Die US-Notenbank ließ die Zinsen am Mittwoch dennoch unverändert. Innerhalb der Fed herrschte aber keine vollständige Einigkeit. Es gab drei Gegenstimmen, die für ein Anheben des Zinsniveaus plädierten. Dennoch bekräftigte Kevin Warsh das Ziel der Notenbank, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Wie sich die Geldpolitik in den kommenden Monaten entwickeln wird, blieb jedoch offen. Nach der Fed-Entscheidung passten die Finanzmärkte ihre Zinserwartungen an. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group sank die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf 65 Prozent. Vor der Sitzung hatte sie noch bei rund 81 Prozent gelegen. Nun richten sich die Blicke der Anleger auf die Veröffentlichung des US-Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) für Juni (14.30 Uhr). Der Inflationsindikator gilt als besonders wichtig für die geldpolitischen Entscheidungen der Fed. Hier zu Lande dürften sich Investoren aber auch für die deutsche Juli-Inflationsrate stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich diese von 2,3 auf 2,7 Prozent p.a. erhöht haben.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,70 auf 4.041,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Gewinnmitnahmen nach Rally

Der Ölpreis zeigte sich im frühen Donnerstagshandel stabil. Trotz der zunehmenden militärischen Spannungen am Persischen Golf richten die Anleger ihren Blick verstärkt auf die tatsächlichen Ölströme durch die wichtigen Transportwege der Region. Ungeachtet der nahezu vollständigen Sperrung der Straße von Hormus wird weiterhin ein erheblicher Teil der Ölförderung aus der Golfregion exportiert. Nach Schätzungen von Rystad Energy gelangen täglich rund 13 Millionen Barrel Rohöl aus der Golfregion auf die Weltmärkte. Auch nachdem die mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen am 20. Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien im Roten Meer verhängt und damit den Schiffsverkehr durch die Meerenge Bab al-Mandab beeinträchtigt hatten, erreichten weiterhin Öllieferungen ihre Bestimmungsorte. Dies gilt insbesondere für Tanker mit Verbindungen nach China.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,01 auf 84,45 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,15 auf 87,94 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 85,55 1,09 1,29

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinspause hält an: ATX vor Verlusten -- DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften nachgeben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag überwiegend fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen