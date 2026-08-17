|Aufwärtstrend hält an
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17.08.2026 08:30:39
Goldpreis nähert sich 4.500 Dollar - Goldman Sachs optimistisch
Damit baute der Goldpreis sein Plus seit dem Jahrestief von 3.943 Dollar Ende Juni auf etwas mehr als elf Prozent aus. Trotz der Erholung kostet eine Feinunze aber immer noch rund 1.200 Dollar oder etwas mehr als ein Fünftel weniger als Ende Januar.
Damals hatte der Goldpreis nach einer für die Anlageklasse beispiellosen Rally, innerhalb der sich der Kurs in etwas mehr als zwei Jahren in etwa verdreifacht hat, das Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar erreicht. Grund für den starken Anstieg waren unter anderem Kriege, Handelskonflikte, sinkende Zinsen, hohe Staatsschulden und Zentralbankkäufe.
Einige Experten trauen dem Gold in den kommenden Monaten einen weiteren Anstieg zu; eine schnelle Rückkehr zu Kursen über der Marke von 5.000 Dollar halten sie allerdings nicht für möglich. Die von Bloomberg befragten Experten gehen im Schnitt davon aus, dass der Preis für eine Feinunze Gold bis zum Jahresende auf knapp 4.500 Dollar ansteigt.
Zu den Optimisten zählen unter anderem die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs. Sie haben das Ziel für Dezember auf 4.900 Dollar gesetzt.
/zb/nas/mis
LONDON (dpa-AFX)
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