Ölpreis (WTI)

57,80
USD
0,38
0,66 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 02.01.2026 08:12:29

Goldpreis: Neues Jahr, neues Glück?

Goldpreis: Neues Jahr, neues Glück?

Der Goldpreis startete am Freitag mit Schwung ins neue Jahr und setzte damit die Rally nach den beispiellosen Gewinnen im Jahr 2025 fort.

von Jörg Bernhard

Geopolitische Spannungen und Hoffnungen auf niedrigere Zinsen in diesem Jahr waren hierfür hauptverantwortlich. Mit einem Jahresgewinn von 65 Prozent erzielte das gelbe Edelmetall den höchsten Wertzuwachs seit 1979. Die zum Jahreswechsel zu beobachtenden Gewinnmitnahmen scheinen schneller als erwartet abzuebben. Vor dem Wochenende stehen keine sonderlich wichtige Konjunkturindikatoren zur Bekanntgabe an. Dies dürfte sich in der nächsten Woche allerdings ändern. Für erhöhte Spannung dürfte an den Finanzmärkten vor allem die anstehende Datenflut zur Entwicklung des US-Arbeitsmarktes im Dezember sorgen. Sie könnte nämlich neue Hinweise zur künftigen US-Geldpolitik liefern. Derzeit rechnen Anleger mit mindestens zwei Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr. Aktuell zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group für dieses Szenario eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 71 Prozent an.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 46,60 auf 4.387,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Zum Jahresauftakt leicht im Plus

Nachdem der fossile Energieträger im vergangenen Jahr mit über 20 Prozent den größten Jahresverlust seit 2020 verzeichnet hatte, präsentierte er sich am ersten Handelstag des Jahres 2026 mit leicht erholten Notierungen. Dies war vor allem auf ukrainische Drohnenangriffe auf russische Ölanlagen sowie eine US-Blockade, die Venezuelas Exporte unter Druck setzte, zurückzuführen. Derzeit befinden sich die Ölpreise in einem Konflikt zwischen kurzfristigen geopolitischen Risiken und längerfristigen Marktfundamentaldaten. Von dem bevorstehenden OPEC+-Treffen (Sonntag) erhoffen sich die Marktakteure neue Hinweise zur künftigen Förderpolitik der Organisation. Erwartet wird, dass im ersten Quartal keine weiteren Förderanhebungen erfolgen werden.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,40 auf 57,82 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,40 auf 61,25 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 57,80 0,38 0,66

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:27 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
07:24 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Zum Start ins neue Jahr: ATX freundlich erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Hang Seng legt zu - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag dürfte der heimische Aktienmarkt ruhig ins neue Jahr starten. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Vor dem Wochenende geht es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen bleiben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen