Aktuelle Rohstoffpreise 09.09.2026 13:17:06

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis wertet am Mittwochmittag um 1,12 Prozent auf 4.404,26 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.355,65 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Silberpreis um 0,87 Prozent auf 66,34 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 65,77 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.857,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.849,00 US-Dollar).

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.359,00 US-Dollar am Vortag auf 1.357,00 US-Dollar nach unten (--0,15 Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 2,63 Prozent auf 100,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 97,92 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,13 Prozent auf 95,01 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 93,03 US-Dollar.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -0,21 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 12:00 Uhr auf 3,50 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,50 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Kaffeepreis um -1,90 Prozent auf 3,12 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 3,18 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kakaopreis um -2,12 Prozent auf 4.054,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4.142,00 Britische Pfund.

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,05 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 11:22 Uhr auf 5,11 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 5,11 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,23 Prozent auf 342,60 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 341,80 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -0,21 Prozent auf 0,70 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,70 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 1,60 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,89 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:14 Uhr auf 2,89 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,92 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Heizölpreis 3,50 Prozent stärker bei 124,95 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 120,73 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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