|Rohstoffkurse im Fokus
|
16.10.2026 13:17:06
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 0,11 Prozent auf 4.175,28 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.170,87 US-Dollar gelegen hatte.
Währenddessen legt der Silberpreis um 0,71 Prozent auf 57,87 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 57,46 US-Dollar wert.
Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,58 Prozent auf 1.643,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.617,50 US-Dollar.
Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.134,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.129,50 US-Dollar).
Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 106,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (105,92 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,18 Prozent.
Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,15 Prozent auf 97,82 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 97,97 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Baumwolle 0,45 Prozent stärker bei 0,80 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,80 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Kaffeepreis um 4,36 Prozent auf 3,08 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,95 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem fällt der Kakaopreis. Um -1,51 Prozent reduziert sich der Kakaopreis um 13:03 Uhr auf 4.296,00 Britische Pfund, nachdem der Kakaopreis am Vortag noch bei 4.362,00 Britische Pfund lag.
In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,31 Prozent auf 4,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,78 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,32 Prozent auf 12,59 US-Dollar, nach 12,63 US-Dollar am Vortag.
Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagmittag nach. Um -0,86 Prozent auf 356,70 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 359,80 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Zuckerpreis um -1,75 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,21 US-Dollar an der Tafel.
Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,24 US-Dollar am Vortag auf 3,18 US-Dollar nach unten (--1,67 Prozent).
Zudem gewinnt der Heizölpreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,21 Prozent auf 128,39 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 128,12 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.