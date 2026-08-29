|Rohstoffkurse aktuell
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29.08.2026 10:13:20
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities
Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.458,80 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.458,80 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 66,44 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 10:08 Uhr auf 66,44 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.823,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 10:08 Uhr auf 1.823,00 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.427,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 10:08 Uhr bei 1.427,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com
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