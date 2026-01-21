Ölpreis (WTI)

60,68
USD
0,32
0,53 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 21.01.2026 07:28:18

Goldpreis: Rally der Krisenwährung sorgt für neues Allzeithoch

Goldpreis: Rally der Krisenwährung sorgt für neues Allzeithoch

Unterstützt von den geopolitischen Spannungen um Grönland überwand der Goldpreis im frühen Mittwochshandel erstmals die Marke von 4.800 Dollar.

von Jörg Bernhard

Im Zuge wachsender Spannungen zwischen den USA und der NATO im Zusammenhang mit Grönland kam es nach dem US-Feiertag am Montag zu einem breit angelegten Ausverkauf bei US-Aktien. Trumps neue Zollandrohungen gegen europäische Länder führten zu einem massiven Vertrauensverlust gegenüber den USA. Dieses Kapital suchte Schutz im "sicheren Hafen Gold". Neben Trumps "Annexionsgelüsten" und die daraus resultierende Entdollarisierung stellt aber auch die steigende Staatsverschuldung ein triftiges Kaufargument für Gold dar. Nun warten die Marktakteure auf die für morgen anberaumte Veröffentlichung aktueller Daten von der Konjunktur- und Inflationsfront sowie vom US-Arbeitsmarkt. Sollten diese schwächer als erwartet ausfallen, dürften Zinshoffnungen an den Goldmärkten für zusätzlichen Rückenwind sorgen.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 111,00 auf 4.876,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf API-Lagerbericht

Zur Wochenmitte entwickelt sich der Ölpreis uneinheitlich. Die US-Sorte WTI tendiert angesichts eines erwarteten Anstiegs der US-Rohöllagerbestände bergab, während die Nordseemarke Brent wegen eines vorübergehenden Produktionsstopps in zwei großen Ölfeldern in Kasachstan zulegen kann. Nun warten die Marktakteure auf die wöchentlichen Berichte zur Entwicklung der in den USA gelagerten Ölmengen. Die Daten des American Petroleum Institute (API) werden am Abend (22:30 Uhr) veröffentlicht. Die offiziellen Zahlen der US-Energiebehörde EIA folgen am Donnerstag (18:00 Uhr). Wegen des US-Feiertags am Montag erfolgen beide Veröffentlichungen einen Tag später als üblich. Als Belastungsfaktoren sind an den Ölmärkten nach wie vor die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump anzusehen, neue Zölle gegen europäische Staaten zu verhängen, falls keine Einigung über eine US-Kontrolle Grönlands erzielt werde.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit uneinheitlichen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,46 auf 59,90 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 64,26 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Pics-xl / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 60,68 0,32 0,53

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen beenden Sitzung deutlich fester -- ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stärker, wohingegen der deutsche Leitindex nachgab. Der Dow legte daneben kräftig zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen